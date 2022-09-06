Біткойн обвалився нижче важливого рівня: чому експерти заговорили про "масову капітуляцію"

На початку тижня ринок криптовалют повернувся до досить стрімкого падіння. Що відбувається та який сценарій розвитку подій реальний – читайте далі.

У понеділок, 5 вересня, для сектору криптовалют було досить непросто, оскільки ринки акцій та облігацій не функціонували у зв'язку із Днем праці – національне свято у США, яке проходить у перший понеділок вересня кожного року.

Зверніть увагу Феноменальне зміцнення долара: перспективи та можливості

Що відбувається з біткойном

У цей день вартість біткойна – флагмана ринку криптовалют – впали менше ніж на 1% за 24 години до 19 700 доларів за монету. До цього цифрова монета перетнула позначку у 20 300 доларів у п'ятницю перед тим як повернутися до падіння паралельно з аналогічною динамікою на фондовому ринку.

Через цей спад монета випала з діапазону від 20 до 25 тисяч доларів, у рамках якого біткойн коливався влітку після драматичного розпродажу у середині червня. Тоді біткойн впав з рівня у 30 тисяч доларів за монету.

Аналітик брокерської компанії Oanda Крейг Ерлам наголосив, що біткойн демонстрував стійкість на рівні 20 тисяч доларів, проте зараз монета проходить через етап випробування,

Оскільки уникнення ризику знову охоплює ринки,

– пояснив він.

Експерт також додав, що значний обвал на цьому етапі може бути дуже шкідливим, адже наступним ключовим рівнем нижче є червневі мінімуми. Йдеться про ціну у 17 500 доларів за монету. Враховуючи настрої щодо ризику в найближчій перспективі, це виглядає не дуже добре. Цю думку поділяють і інші аналітики.

Зокрема, аналітик брокерської компанії AveTrade Наїм Аслам підкреслив, що денний діапазон біткойна істотно звузився, що є сигналом наближення масштабної капітуляції. Він додав, що це можу буквально статися у будь-який день, адже ця криптовалюта торгувалася за таких умов протягом досить тривалого періоду. Згідно з даними CoinDesk, за останні 24 години крайні позиції біткойна на ринку були:

мінімум – 18 925 доларів за монету;

за монету; максимум – 20 171 долар за монету.

На момент створення цього матеріалу, ціна біткойна зупинилася на рівні 18 975 доларів за монету. Тоді як ринкова капіталізація криптовалюти становить 363,13 мільярда доларів.

Результати переклад