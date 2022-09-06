Биткоин обрушился ниже важного уровня: почему эксперты заговорили о "массовой капитуляции"

В начале недели рынок криптовалют вернулся к довольно стремительному падению. Что происходит и какой сценарий развития событий реальный – читайте дальше.

В понедельник, 5 сентября, для сектора криптовалют было непросто, поскольку рынки акций и облигаций не функционировали в связи с Днем труда – национальный праздник в США, который проходит в первый понедельник сентября каждый год.

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Что происходит с биткойном

В этот день стоимость биткойна – флагмана рынка криптовалют – упала менее чем на 1% за 24 часа до 19 700 долларов за монету. До этого цифровая монета пересекла отметку в 20 300 долларов в пятницу, прежде чем вернуться к падению параллельно с аналогичной динамикой на фондовом рынке.

Из-за этого спада монета выпала из диапазона от 20 до 25 тысяч долларов, в рамках которого биткойн колебался летом после драматической распродажи в середине июня. Тогда биткойн упал с уровня 30 тысяч долларов за монету.

Аналитик брокерской компании Oanda Крейг Эрлам подчеркнул, что биткойн демонстрировал устойчивость на уровне 20 тысяч долларов, однако сейчас монета проходит через этап испытания.

Поскольку избегание риска снова охватывает рынки,

– объяснил он.

Эксперт также добавил, что значительный обвал на этом этапе может быть очень вредным, ведь следующим ключевым уровнем являются ниже июньские минимумы. Речь идет о цене в 17 500 долларов за монету. Учитывая настроения по риску в ближайшей перспективе, это выглядит не очень хорошо. Это мнение разделяют и другие аналитики.

В частности, аналитик брокерской компании AveTrade Наим Аслам подчеркнул, что дневной диапазон биткойна существенно сузился, что является сигналом приближения масштабной капитуляции. Он добавил, что это может произойти буквально в любой день, ведь эта криптовалюта торговалась при таких условиях в течение довольно длительного периода. Согласно данным CoinDesk, за последние 24 часа крайние позиции биткойна на рынке были:

минимум – 18 925 долларов за монету;

за монету; максимум – 20 171 доллар за монету.

К моменту создания этого материала, цена биткойна остановилась на уровне 18 975 долларов за монету. В то время как рыночная капитализация криптовалюты составляет 363,13 миллиарда долларов.

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