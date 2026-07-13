Як змінився курс валюти в обмінниках на початку тижня

У понеділок, 13 липня, офіційний курс долара в Україні становить 44,49 гривні, тоді як євро – 50,86 гривні. Однак чи подешевшала відповідно готівка в банках та обмінниках – читайте далі.

Який курс валюти в банках

За даними 24 Каналу , станом на ранок 10 липня купівля долара в банках коштує в середньому по 44,14 гривні (-16 копійок), а продаж по 44,83 гривні (+7 копійок).

, станом на ранок 10 липня купівля долара в банках коштує в середньому по (-16 копійок), а продаж по (+7 копійок). Купівля євро проходить по 50,62 гривні (-3 копійки), а продаж – по 51,27 гривні (+6 копійок).

Що з вартістю на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку, як повідомляє сайт "Мінфін", в середньому коштує по 44,65 гривні (-1 копійка), а продають – по 44,60 гривні (-2 копійки).

(-1 копійка), а продають – по (-2 копійки). Натомість купівля євро проходить по 51 гривні (+1 копійка), а продають – по 51,19 гривні (без змін).

Який курс в обмінниках

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 43,94 гривні (-1 копійка), а продають – по 44,74 гривні (+5 копійок).

(-1 копійка), а продають – по (+5 копійок). Євро купують по 50,76 гривні (без змін), а продають – по 51,35 гривні (-2 копійки).

До слова, упродовж 13 – 19 липня головною загрозою для українського ринку експерти називають, як і раніше, ситуацію з пальним. Вирішальними чинниками залишатимуться динаміка світових цін, попит імпортерів на валюту та безпекова ситуація в країні.

Зокрема, йдеться про можливі перебої з постачаннями бензину й дизелю. Попри відсутність передумов для системного дефіциту, локальні перебої в роботі АЗС через наслідки російських атак можуть тимчасово підштовхнути вартість в окремих регіонах, особливо прифронтових.