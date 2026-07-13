Какой курс валюты в банках

По данным 24 Канала , по состоянию на утро 10 июля покупка доллара в банках стоит в среднем 44,14 гривны (-16 копеек), а продажа – 44,83 гривны (+7 копеек).

, по состоянию на утро 10 июля покупка доллара в банках стоит в среднем (-16 копеек), а продажа – (+7 копеек). Покупка евро осуществляется по 50,62 гривны (-3 копейки), а продажа – по 51,27 гривны (+6 копеек).

Что касается курса на черном рынке

Покупка доллара на черном рынке, как сообщает сайт "Минфин", в среднем стоит 44,65 гривны (-1 копейка), а продают – по 44,60 гривны (-2 копейки).

(-1 копейка), а продают – по (-2 копейки). В свою очередь, покупка евро осуществляется по 51 гривне (+1 копейка), а продажа – по 51,19 гривны (без изменений).

Какой курс в обменных пунктах

По данным finance.ua, обменники покупают доллары в среднем по 43,94 гривны (-1 копейка), а продают – по 44,74 гривны (+5 копеек).

(-1 копейка), а продают – по (+5 копеек). Евро покупают по 50,76 гривны (без изменений), а продают – по 51,35 гривны (-2 копейки).

К слову, в период с 13 по 19 июля главной угрозой для украинского рынка эксперты называют, как и ранее, ситуацию с топливом. Решающими факторами останутся динамика мировых цен, спрос импортеров на валюту и ситуация с безопасностью в стране.

В частности, речь идет о возможных перебоях с поставками бензина и дизельного топлива. Несмотря на отсутствие предпосылок для системного дефицита, локальные перебои в работе АЗС из-за последствий российских атак могут временно подтолкнуть цены в отдельных регионах, особенно прифронтовых.