Офіційний курс валюти в Україні

За оновленими даними Нацбанку, посеред поточного тижня, у середу, 23 вересня, офіційний курс валюти для українців буде таким:

долар США – 44,79 гривні (тобто +8 копійок проти 22 вересня);

(тобто +8 копійок проти 22 вересня); євро – 51,33 гривні (тобто -4 копійки проти 22 вересня).

Цікаво, що ще влітку обидві валюти оновили історичні максимуми в Україні. Долар 11 червня подорожчав до рекордних 44,98 гривні за офіційним курсом, а євро 24 серпня сягнуло 52,25 гривні.

Скільки коштує валюта в банках

За даними 24 Каналу , станом на вечір 22 вересня купівля долара в банках обходиться в середньому по 44,51 гривні (+4 копійки), а продаж по 45,03 гривні (+5 копійок).

, станом на вечір 22 вересня купівля долара в банках обходиться в середньому по (+4 копійки), а продаж по (+5 копійок). Купівля євро проходить по 51,13 гривні (+2 копійки), а продаж – по 51,82 гривні (без змін).

Що з вартістю на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку, як повідомляє сайт "Мінфін", в середньому обходиться по 44,95 гривні (+3 копійки), а продаж – по 44,92 гривні (+2 копійки).

(+3 копійки), а продаж – по (+2 копійки). Натомість купівля євро проходить по 51,70 гривні (без змін), а продаж – по 51,95 гривні (+3 копійки).

Який курс в обмінниках

За даними finance.ua, долари обмінні пункти купують у середньому по 44,43 гривні (без змін), а продають – по 44,98 гривні (+9 копійок).

(без змін), а продають – по (+9 копійок). Євро купують по 51,53 гривні (-6 копійок), а продають – по 52,08 гривні (+2 копійки).

Нагадаємо, за словами члена правління та директора департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько в коментарі 24 Каналу, валютний ринок України наприкінці вересня залишатиметься під помірним тиском на гривню, однак підстав очікувати різких курсових змін наразі немає.

Подальша динаміка залежатиме від співвідношення попиту та пропозиції, активних валютних інтервенцій Нацбанку та привабливості гривневих інструментів, як-от депозитів та ОВДП.