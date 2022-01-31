Долар та євро різко впали в ціні: курс валют на 31 січня
31 січня 2022 , 08:30Читать новость на русском
Джерело:24 канал
На понеділок, 31 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Долар та євро слабшають щодо української гривні.
Офіційний курс долара та євро
У понеділок, 31 січня, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 28,78 гривні, що на 21 копійку менше, ніж у попередній банківський день.
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Натомість вартість європейської валюти впала. Курс євро зупинився на рівні 32,03 гривні, що на 31 копійку менше, ніж минулої п'ятниці.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар – 28,68– 28,70.
- Євро – 32,00 – 32,02.
Готівковий курс валют
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 28,59 гривні, продаж – 28,88 гривні.
- Євро: купівля – 31,82 гривні, продаж – 32,28 гривні.
Прогноз курсу гривні у 2022 році
- Міжнародний валютний фонд очікує, що середньорічний курс долара США у 2022 році зупиниться на позначці у 27,43 гривні.
- У консенсус-прогнозі від Мінекономіки вказали, що середньорічний курс долара США досягне 27,80 гривні, а наприкінці року – зросте до 28,10 гривні.
- У бюджет на 2022 рік заклали середньорічний курс долара на рівні 28,60 гривні, в кінці року прогнозують, що долар буде коштувати 28,70 гривні.