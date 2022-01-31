Офіційний курс долара та євро

У понеділок, 31 січня, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 28,78 гривні, що на 21 копійку менше, ніж у попередній банківський день.

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Натомість вартість європейської валюти впала. Курс євро зупинився на рівні 32,03 гривні, що на 31 копійку менше, ніж минулої п'ятниці.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар – 28,68– 28,70.

Євро – 32,00 – 32,02.

Готівковий курс валют

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 28,59 гривні, продаж – 28,88 гривні.

Євро: купівля – 31,82 гривні, продаж – 32,28 гривні.

Прогноз курсу гривні у 2022 році

Міжнародний валютний фонд очікує, що середньорічний курс долара США у 2022 році зупиниться на позначці у 27,43 гривні .

. У консенсус-прогнозі від Мінекономіки вказали, що середньорічний курс долара США досягне 27,80 гривні , а наприкінці року – зросте до 28,10 гривні.

, а наприкінці року – зросте до У бюджет на 2022 рік заклали середньорічний курс долара на рівні 28,60 гривні, в кінці року прогнозують, що долар буде коштувати 28,70 гривні.

Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу