Долар та євро стрімко зростають в ціні: курс валют на 27 жовтня

На середу, 27 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Долар та євро зміцнюються щодо української гривні.

Офіційний курс долара та євро

У середу 27 жовтня, Нацбанк встановив офіційний курс долара США на рівні 26,41 гривні, що на 6 копійок більше ніж у попередній банківський день.

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Вартість європейської валюти теж пішла вгору. Курс євро зупинився на рівні 30,67 гривні, що на 10 копійок більше, ніж днем раніше.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар – 26,42 – 26,44.

Євро – 30,68 – 30,70.

Готівковий курс валют

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 26,32 гривні, продаж – 26,54 гривні.

Євро: купівля – 30,44 гривні, продаж – 30,80 гривні.

Прогноз курсу гривні у 2022 році

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що середньорічний курс долара у 2022 році буде становити 27,41 гривні .

. У консенсус-прогнозі від Мінекономіки експерти зазначили, що середньорічний курс долара США буде коливатися на рівні 28,50 гривні , а станом на кінець року – 29 гривень.

, а станом на кінець року – гривень. У проєкт бюджету на наступний рік заклали середньорічний курс долара на рівні 28,60 гривні, а наприкінці року – 28,70 гривні за долар.

Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу