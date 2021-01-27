Курс валют на 27 січня: гривня продовжує рости

На середу, 27 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Яким є курс гривні, читайте на Фінанси 24.
Джерело: Нацбанк
У середу, 27 січня, Нацбанк встановив офіційний курс долара на рівні 28,15 гривні. Це на 2 копійки менше ніж 26 січня.
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Європейська валюта також впала в ціні. Відтак, євро у середу оцінили в 34,19 гривні, що на 4 копійки менше ніж попереднього банківського дня.
Гривня "увійшла" у 2020 рік з курсом 23,69 за долар, а "вийшла" з курсом 28,27 гривні. Таким чином українська валюта впала майже на 20% щодо долара.
Здебільшого торік на курс впливали карантинні заходи, ситуація на світових ринках, переговори з МВФ, відставка голови НБУ, продажі аграріїв та бажання нерезидентів вкладатися в облігації внутрішньої державної позики.