Скільки коштують долар та євро: курс валют на 26 жовтня
26 жовтня 2021 , 08:30Читать новость на русском
Джерело:24 канал
На вівторок, 26 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Долар зміцнюється щодо української гривні, тоді як курс євро не змінився.
Офіційний курс долара та євро
У вівторок, 26 жовтня, Нацбанк встановив офіційний курс долара США на рівні 26,35 гривні, що на 6 копійок більше ніж у попередній банківський день.
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Натомість вартість європейської валюти не змінилася. Курс євро залишився на тому ж рівні, що й днем раніше – 30,57 гривні.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар – 26,43 – 26,45.
- Євро – 30,68 – 30,70.
Готівковий курс валют
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 26,28 гривні, продаж – 26,48 гривні.
- Євро: купівля – 30,42 гривні, продаж – 30,77 гривні.
Прогноз курсу гривні у 2022 році
- Міжнародний валютний фонд прогнозує, що середньорічний курс долара у 2022 році буде становити 27,41 гривні.
- У консенсус-прогнозі від Мінекономіки експерти зазначили, що середньорічний курс долара США буде коливатися на рівні 28,50 гривні, а станом на кінець року – 29 гривень.
- У проєкт бюджету на наступний рік заклали середньорічний курс долара на рівні 28,60 гривні, а наприкінці року – 28,70 гривні за долар.
Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу