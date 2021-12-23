Нацбанк встановив нову вартість долар та євро: курс валют на 23 грудня
23 грудня 2021 , 08:30Читать новость на русском
Джерело:24 канал
На четвер, 23 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Долар слабшає щодо української гривні, тоді як євро зміцнює позиції.
Офіційний курс долара та євро
У четвер, 23 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 27,25 гривні, що на 1 копійку менше, ніж у попередній банківський день.
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Натомість вартість європейської валюти мінімально зросла. Курс євро зупинився на рівні 30,81 гривні, що на 2 копійки більше, ніж днем раніше.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар – 27,28 – 27,30.
- Євро – 30,85 – 30,87.
Готівковий курс валют
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 27,12 гривні, продаж – 27,31 гривні.
- Євро: купівля – 30,49 гривні, продаж – 30,84 гривні.
Прогноз курсу гривні у 2022 році
- Міжнародний валютний фонд прогнозує, що середньорічний курс долара у 2022 році зупиниться на позначці у 27,43 гривні.
- У консенсус-прогнозі від Мінекономіки зазначили, що середньорічний курс долара США досягне 27,80 гривні, а наприкінці року – зросте до 28,10 гривні.
- У проєкт бюджету на 2022 рік заклали середньорічний курс долара на рівні 28,60 гривні, в кінці наступного року очікують, що долар буде коштувати 28,70 гривні.