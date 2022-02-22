Долар та євро суттєво зросли в ціні: курс валют на 22 лютого
22 лютого 2022 , 08:39Читать новость на русском
На вівторок, 22 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американської та європейської валют. Долар та євро продовжують зростати в ціні.
Офіційний курс долара та євро
На вівторок, 22 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 28,48 гривні, що на 14 копійок більше, ніж у попередній банківський день.
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Вартість європейської валюти теж зросла. Курс євро зупинився на рівні 32,29 гривні, що на 9 копійок більше ніж днем раніше.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар – 28,59 – 28,61.
- Євро – 32,40 – 32,42.
Готівковий курс валют
Джерело: finance.ua
- Долар: покупка – 28,37 гривні, продаж – 28,77 гривні.
- Євро: покупка – 32,15 гривні, продаж – 32,67 гривні.
Прогноз курсу гривні у 2022 році
- Міжнародний валютний фонд очікує, що середньорічний курс долара США у 2022 році зупиниться на позначці 27,43 гривні.
- У консенсус-прогнозі від Мінекономіки вказали, що середньорічний курс долара США досягне 27,80 гривні, а наприкінці року зросте до 28,10 гривні.
- У бюджет на 2022 рік заклали середньорічний курс долара на рівні 28,60 гривні, наприкінці року прогнозують, що долар коштуватиме 28,70 гривні.