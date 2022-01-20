Євро та долар неочікувано впали в ціні: курс валют на 20 січня
20 січня 2022 , 08:53Читать новость на русском
Джерело:24 канал
На четвер, 20 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Долар та євро почали слабшати щодо української гривні.
Офіційний курс долара та євро
У четвер, 20 січня, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 28,40 гривні, що на 1 копійку менше, ніж у попередній банківський день.
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Вартість європейської валюти теж знизилася. Курс євро зупинився на рівні 32,19 гривні, що на 15 копійок менше, ніж днем раніше.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар – 28,29 – 28,31.
- Євро – 32,08 – 32,11.
Готівковий курс валют
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 28,24 гривні, продаж – 28,50 гривні.
- Євро: купівля – 31,93 гривні, продаж – 32,36 гривні.
Прогноз курсу гривні у 2022 році
- Міжнародний валютний фонд прогнозує, що середньорічний курс долара у 2022 році зупиниться на позначці у 27,43 гривні.
- У консенсус-прогнозі від Мінекономіки зазначили, що середньорічний курс долара США досягне 27,80 гривні, а наприкінці року – зросте до 28,10 гривні.
- У бюджет на 2022 рік заклали середньорічний курс долара на рівні 28,60 гривні, в кінці року очікують, що долар буде коштувати 28,70 гривні.
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