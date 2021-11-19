Офіційний курс долара та євро
У п'ятницю, 19 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 26,44 гривні, що на 7 копійок менше, ніж у попередній банківський день.
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Вартість європейської валюти теж продовжує знижуватися. Курс євро зупинився на рівні 29,96 гривні, що на 3 копійки менше, ніж днем раніше.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар – 26,50 – 26,52.
- Євро – 30,05 – 30,07.
Готівковий курс валют
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 26,39 гривні, продаж – 26,60 гривні.
- Євро: купівля – 29,82 гривні, продаж – 30,18 гривні.
Прогноз курсу гривні у 2022 році
- Міжнародний валютний фонд прогнозує, що середньорічний курс долара у 2022 році досягне позначки у 27,41 гривні.
- У консенсус-прогнозі від Мінекономіки експерти зазначили, що середньорічний курс долара зупиниться на рівні 28,50 гривні, а на кінець року він зросте до 29 гривень.
- У проєкт бюджету на 2022 рік заклали середньорічний курс долара на рівні 28,60 гривні, а наприкінці року – 28,70 гривні за долар.
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