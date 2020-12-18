На п'ятницю, 18 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Яким є курс гривні, читайте на Фінанси 24.

Офіційний курс валют долара та євро за 18 грудня

Як повідомляє Нацбанк, у п'ятницю, 18 грудня, 1 долар коштує 27 гривень 82 копійки, що на 8 копійок більше, ніж у четвер.

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Євро теж відчутно подорожчало у ціні щодо гривні. Одиницю європейської валюти оцінили у 34 гривні 8 копійок, що на 28 копійок більше, ніж попереднього банківського дня, 17 грудня.

Вартість валюти на міжбанку:

долар – 27,82 – 27,84 гривні;

– 27,82 – 27,84 гривні; євро – 34,09 – 34,11 гривні.

Вартість валюти в обмінниках

долар: купівля – 27,79 гривні, продаж – 28,05 гривні;

купівля – 27,79 гривні, продаж – 28,05 гривні; євро: купівля – 33,74 гривні, продаж – 34,17 гривні.

Прогнози для гривні у 2021

Аналітики Oxford Economics погіршили прогноз курсу гривні до 28,4 гривні за долар у 2021 році.

за долар у 2021 році. У бюджеті-2021 гривню заклали на рівні 29,1 за долар .

. МВФ прогнозує, що українська гривні у 2021 році буде на рівні 28,12 гривні за долар.

за долар. Експерти в консенсус-прогнозі від Мінекономіки зійшлися на думці, що 1 долар коштуватиме 28,6 гривні у 2021 році.

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