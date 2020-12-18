Курс валют на 18 грудня: євро і долар різко подорожчали після тривалого падіння
На п'ятницю, 18 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Яким є курс гривні, читайте на Фінанси 24.
Офіційний курс валют долара та євро за 18 грудня
Як повідомляє Нацбанк, у п'ятницю, 18 грудня, 1 долар коштує 27 гривень 82 копійки, що на 8 копійок більше, ніж у четвер.
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Євро теж відчутно подорожчало у ціні щодо гривні. Одиницю європейської валюти оцінили у 34 гривні 8 копійок, що на 28 копійок більше, ніж попереднього банківського дня, 17 грудня.
Вартість валюти на міжбанку:
- долар – 27,82 – 27,84 гривні;
- євро – 34,09 – 34,11 гривні.
Вартість валюти в обмінниках
- долар: купівля – 27,79 гривні, продаж – 28,05 гривні;
- євро: купівля – 33,74 гривні, продаж – 34,17 гривні.
Прогнози для гривні у 2021
- Аналітики Oxford Economics погіршили прогноз курсу гривні до 28,4 гривні за долар у 2021 році.
- У бюджеті-2021 гривню заклали на рівні 29,1 за долар.
- МВФ прогнозує, що українська гривні у 2021 році буде на рівні 28,12 гривні за долар.
- Експерти в консенсус-прогнозі від Мінекономіки зійшлися на думці, що 1 долар коштуватиме 28,6 гривні у 2021 році.
Як змінювався курс з початку пандемії
- Весна. На початку березня гривню можна було обміняти за курсом 24,5 щодо долара. Але протягом місяця вона обвалилася до рівня 28 за долар через введення карантинних заходів та панічних настроїв серед населення. У квітні-травні гривня частково відновила позиції.
- Літо. Червень був стабільним для гривні, зокрема завдяки траншу від МВФ. У липні гривня впала через відставки голови НБУ Смолія, який повідомив про політичний тиск. У серпні гривню дещо зміцнили українські експортери.
- Осінь. Національна валюта девальвувала на 1 гривню, повільно падаючи майже щотижня. Україна не чула позитивних новин від МВФ, а скасування Конституційним Судом антикорупційних реформ турбували міжнародних партнерів.
- Зима. Пандемія коронавірусу розгортається з новою силою. В Україні можуть знову ввести локдаун, що у короткостроковій перспективі знову знецінить гривню.
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