Офіційний курс долара та євро

На п'ятницю, 18 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 28,30 гривні, що на 21 копійку більше, ніж у попередній банківський день.

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Вартість європейської валюти також впала. Курс євро зупинився на рівні 32,20 гривні, що теж на 27 копійок більше, ніж за день до того.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар – 28,37 – 28,39.

Євро – 32,22 – 32,24.

Готівковий курс валют

Джерело: finance.ua

Долар: покупка – 28,16 гривні, продаж – 28,45 гривні.

Євро: покупка – 31,91 гривні, продаж – 32,37 гривні.

Прогноз курсу гривні у 2022 році

Міжнародний валютний фонд очікує, що середньорічний курс долара США у 2022 році зупиниться на позначці 27,43 гривні.

У консенсус-прогнозі від Мінекономіки вказали, що середньорічний курс долара США досягне 27,80 гривні , а наприкінці року зросте до 28,10 гривні.

Мінекономіки У бюджет на 2022 рік заклали середньорічний курс долара на рівні 28,60 гривні , наприкінці року прогнозують, що долар коштуватиме 28,70 гривні.

Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу