Офіційний курс долара та євро
На п'ятницю, 18 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 28,30 гривні, що на 21 копійку більше, ніж у попередній банківський день.
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Вартість європейської валюти також впала. Курс євро зупинився на рівні 32,20 гривні, що теж на 27 копійок більше, ніж за день до того.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар – 28,37 – 28,39.
- Євро – 32,22 – 32,24.
Готівковий курс валют
Джерело: finance.ua
- Долар: покупка – 28,16 гривні, продаж – 28,45 гривні.
- Євро: покупка – 31,91 гривні, продаж – 32,37 гривні.
Прогноз курсу гривні у 2022 році
- Міжнародний валютний фонд очікує, що середньорічний курс долара США у 2022 році зупиниться на позначці 27,43 гривні.
- У консенсус-прогнозі від Мінекономіки вказали, що середньорічний курс долара США досягне 27,80 гривні, а наприкінці року зросте до 28,10 гривні.
- У бюджет на 2022 рік заклали середньорічний курс долара на рівні 28,60 гривні, наприкінці року прогнозують, що долар коштуватиме 28,70 гривні.