Офіційний курс долара та євро

У понеділок, 17 січня, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 27,95 гривні, що на 21 копійку більше, ніж у попередній банківський день.

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Вартість європейської валюти теж різко зросла. Курс євро зупинився на рівні 31,99 гривні, що на 21 копійку більше, ніж минулої п'ятниці.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар – 27,99 – 28,01.

Євро – 32,03 – 32,05.

Готівковий курс валют

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 27,85 гривні, продаж – 28,13 гривні.

Євро: купівля – 31,75 гривні, продаж – 32,21 гривні.

Прогноз курсу гривні у 2022 році

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що середньорічний курс долара у 2022 році зупиниться на позначці у 27,43 гривні .

. У консенсус-прогнозі від Мінекономіки зазначили, що середньорічний курс долара США досягне 27,80 гривні , а наприкінці року – зросте до 28,10 гривні.

, а наприкінці року – зросте до У бюджет на 2022 рік заклали середньорічний курс долара на рівні 28,60 гривні, в кінці року очікують, що долар буде коштувати 28,70 гривні.

Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу