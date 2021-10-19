Офіційний курс долара та євро

У вівторок, 19 жовтня, Національний банк України залишив офіційний курс долара США на тому ж рівні 26,33 гривні, що на 1 копійку менше ніж в попередній банківський день.

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Натомість європейської валюти продовжує зростати. Курс євро зупинився на рівні 30,56 гривні, що на 12 копійок більше ніж днем раніше.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар – 26,30 – 26,32.

Євро – 30,50 – 30,52.

Готівковий курс валют

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 26,27 гривні, продаж – 26,45 гривні.

Євро: купівля – 30,30 гривні, продаж – 30,62 гривні.

Прогноз курсу гривні у 2022 році

Згідно з прогнозом Міжнародного валютного фонду, середньорічний курс долара США у 2022 році мав би становити 27,41 гривні .

. У консенсус-прогнозі від Міністерства економіки експерти зазначили, що середньорічний курс долара у 2022 році буде коливатися на рівні 28,50 гривні , а станом на кінець року – 29 гривень.

, а станом на кінець року – гривень. У проєкт бюджету на 2022 рік заклали середньорічний курс долара на рівні 28,60 гривні, а наприкінці року – 28,70 гривні за долар.

Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу