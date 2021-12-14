Долар та євро продовжують падати в ціні: курс валют на 14 грудня

На вівторок, 14 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Долар та євро слабшають щодо української гривні.

Офіційний курс долара та євро

У вівторок, 14 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 26,88 гривні, що на 14 копійок менше, ніж у попередній банківський день.

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Вартість європейської валюти знову знизилася. Курс євро зупинився на рівні 30,33 гривні, що на 12 копійок менше, ніж днем раніше.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар – 26,92 – 26,94.

Євро – 30,41 – 30,43.

Готівковий курс валют

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 26,84 гривні, продаж – 27,06 гривні.

Євро: купівля – 30,18 гривні, продаж – 30,55 гривні.

Прогноз курсу гривні у 2022 році

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що середньорічний курс долара у 2022 році зупиниться на позначці у 27,43 гривні .

. У консенсус-прогнозі від Мінекономіки зазначили, що середньорічний курс долара США досягне 27,80 гривні , а наприкінці року – зросте до 28,10 гривні.

, а наприкінці року – зросте до У проєкт бюджету на 2022 рік заклали середньорічний курс долара на рівні 28,60 гривні, в кінці наступного року очікують, що долар буде коштувати 28,70 гривні.

Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу