Курс валют на 14 червня: долар та євро суттєво подешевшали після вихідних

На понеділок, 14 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Долар та євро продовжують падати щодо української гривні,

Офіційний курс долара та євро

У понеділок, 14 червня, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 27,04 гривні, що на 6 копійок менше, ніж в попередній банківський день.

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Вартість європейської валюти повернулася до падіння. Курс євро зупинився на позначці 32,79, що на 19 копійок менше, ніж минулої п'ятниці.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар – 27,02 – 27,04.

Євро – 32,74 – 32,76.

Готівковий курс валют

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 26,93 гривні, продаж – 27,13 гривні.

Євро: купівля – 32,65 гривні, продаж – 33,03 гривні.

Прогноз курсу гривні

Кабмін заклав до державного бюджету на 2021 рік середньорічний курс гривні на рівні 29,1 .

. У МВФ вважають, що курс долара США у 2021 році залишатиметься на рівні 27,98 гривні .

. У квітневому консенсус-прогнозі від Мінекономіки економісти дійшли згоди щодо того, що середньорічний курс гривні коливатиметься на рівні 27,90 гривні за долар, а наприкінці року ціна валюти буде 28,20 гривні.

за долар, а наприкінці року ціна валюти буде гривні. У Мінекономіки прогнозують, що до 2024 року вартість долара може зрости до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та до 29,7 – за песимістичним. Детальніше про це читайте у сценарії розвитку економіки.

Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу