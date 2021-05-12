Курс валют на 12 травня: долар США суттєво втратив у ціні

На середу, 12 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Євро зміцнюються щодо української гривні, тоді як долар почав втрачати позиції на ринку.
Офіційний курс долара та євро
У середу, 12 травня, Нацбанк встановив офіційний курс американського долара на рівні 27,67 гривні, що на 9 копійки менше, ніж в попередній банківський день.
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Натомість вартість європейської валюти продовжує зростати. Курс зупинився на позначці 33,67, що на 18 копійок більше, ніж днем раніше.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар – 27,59 – 27,61.
- Євро – 33,57 – 33,60.
Готівковий курс валют
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 27,59 гривні, продаж – 27,78 гривні.
- Євро: купівля – 33,30 гривні, продаж – 33,70 гривні.
Прогноз курсу гривні
- Кабмін заклав до бюджету на 2021 рік середньорічний курс гривні на рівні 29,1 гривні за долар.
- МВФ прогнозує, що курс долара США протягом 2021 року не перетне позначку у 27,98.
- У Мінекономіки переконані, що до 2024 року американська національна валюта може подорожчати до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та до 29,7 – за песимістичним. Детальніше про це йдеться в сценарії розвитку економіки.
Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналуМи бачимо можливості, ви заробляєте на них! Замовте безкоштовну консультацію з питань вигідних інвестицій в експертів Forex Club.