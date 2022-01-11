Скільки коштують долар та євро: курс валют на 11 січня
11 січня 2022 , 08:30Читать новость на русском
Джерело:24 канал
На вівторок, 11 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро.
Офіційний курс долара та євро
У вівторок, 11 січня, Національний банк України залишив офіційний курс долара США на тому ж рівні, що й у попередній банківський день. За один долар потрібно заплатити 27,50 гривні.
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Вартість європейської валюти пішла вгору. Курс євро зупинився на рівні 31,12 гривні, що на 1 копійку більше, ніж днем раніше.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар – 27,51 – 27,53.
- Євро – 31,07 – 31,09.
Готівковий курс валют
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 27,39 гривні, продаж – 27,61 гривні.
- Євро: купівля – 30,83 гривні, продаж – 31,25 гривні.
Прогноз курсу гривні у 2022 році
- Міжнародний валютний фонд прогнозує, що середньорічний курс долара у 2022 році зупиниться на позначці у 27,43 гривні.
- У консенсус-прогнозі від Мінекономіки зазначили, що середньорічний курс долара США досягне 27,80 гривні, а наприкінці року – зросте до 28,10 гривні.
- У бюджет на 2022 рік заклали середньорічний курс долара на рівні 28,60 гривні, в кінці наступного року очікують, що долар буде коштувати 28,70 гривні.