Курс валют на 10 лютого: євро різко подорожчало, долар ще падає

Джерело:24 канал
На середу, 10 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Яким є курс гривні, читайте на Фінанси 24.
У середу, 10 лютого, Нацбанк встановив офіційний курс долара на рівні 27,64 гривні. Це на 3 копійки менше, ніж 9 лютого.
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Європейська валюта почала суттєво рости в ціні. Відтак, євро у середу оцінили в 33,44 гривні, що на 18 копійок більше ніж попереднього банківського дня.
Джерело: "Мінфін"
Джерело: finance.ua
Гривня "увійшла" у 2020 рік з курсом 23,69 за долар, а "вийшла" з курсом 28,27 гривні. Таким чином українська валюта впала майже на 20% щодо долара.
Здебільшого торік на курс впливали карантинні заходи, ситуація на світових ринках, переговори з МВФ, відставка голови НБУ, продажі аграріїв та бажання нерезидентів вкладатися в облігації внутрішньої державної позики.