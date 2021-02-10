Курс валют на 10 лютого: євро різко подорожчало, долар ще падає

На середу, 10 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Яким є курс гривні, читайте на Фінанси 24.

Офіційний курс валют долара та євро на 10 лютого

У середу, 10 лютого, Нацбанк встановив офіційний курс долара на рівні 27,64 гривні. Це на 3 копійки менше, ніж 9 лютого.

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Європейська валюта почала суттєво рости в ціні. Відтак, євро у середу оцінили в 33,44 гривні, що на 18 копійок більше ніж попереднього банківського дня.

Вартість валюти на міжбанку:

Джерело: "Мінфін"

Долар: 27,70 – 27,72 гривні;

Євро: 33,49 – 33,52 гривні.

Скільки коштувала валюта в обмінниках:

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 27,62 гривні, продаж – 27,82 гривні.

Євро: купівля – 33,16 гривні, продаж – 33,56 гривні.

Прогнози для гривні на 2021 рік

Аналітики Oxford Economics погіршили прогноз курсу гривні до 28,4 гривні за долар у 2021 році за повідомленням "Інтерфакс-Україна", які отримали матеріали звіту.

за долар у 2021 році за повідомленням "Інтерфакс-Україна", які отримали матеріали звіту. У бюджеті-2021 гривню заклали на рівні 29,1 за долар .

. МВФ прогнозує, що українська гривні у 2021 році буде на рівні 28,12 гривні за долар.

за долар. Експерти в консенсус-прогнозі від Мінекономіки зійшлися на думці, що 1 долар коштуватиме 28,6 гривні у 2021 році.

Як змінювався курс у 2020

Гривня "увійшла" у 2020 рік з курсом 23,69 за долар, а "вийшла" з курсом 28,27 гривні. Таким чином українська валюта впала майже на 20% щодо долара.

Здебільшого торік на курс впливали карантинні заходи, ситуація на світових ринках, переговори з МВФ, відставка голови НБУ, продажі аграріїв та бажання нерезидентів вкладатися в облігації внутрішньої державної позики.