Долар та євро падають в ціні: курс валют на 8 лютого
8 лютого 2022 , 08:56Читать новость на русском
На вівторок, 8 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Долар та євро слабшають щодо гривні.
Офіційний курс долара та євро
У вівторок, 8 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 28 гривень, що на 15 копійок менше, ніж у попередній банківський день.
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Вартість європейської валюти теж падає. Курс євро зупинився на рівні 32,07 гривні, що на 20 копійок менше, ніж днем раніше.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар – 27,94 – 27,96.
- Євро – 31,95 – 31,97.
Готівковий курс валют
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 27,82 гривні, продаж – 28,11 гривні.
- Євро: купівля – 31,72 гривні, продаж – 32,17 гривні.
Прогноз курсу гривні у 2022 році
- Міжнародний валютний фонд очікує, що середньорічний курс долара США у 2022 році зупиниться на позначці у 27,43 гривні.
- У консенсус-прогнозі від Мінекономіки вказали, що середньорічний курс долара США досягне 27,80 гривні, а наприкінці року – зросте до 28,10 гривні.
- У бюджет на 2022 рік заклали середньорічний курс долара на рівні 28,60 гривні, в кінці року прогнозують, що долар буде коштувати 28,70 гривні.