Долар і євро впали щодо гривні: курс валют на 6 вересня
6 вересня 2021 , 08:30Читать новость на русском
Джерело:24 канал
На понеділок, 6 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Долар та євро знецінюються щодо української гривні.
Офіційний курс долара та євро
У понеділок, 6 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 26,93 гривні, що на 9 копійок менше, ніж в попередній банківський день
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Вартість європейської валюти почала падати. Курс євро зупинився на рівні 31,97 гривні, що на 3 копійки менше, ніж днем раніше.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар – 26,87 – 26,89.
- Євро – 31,94 – 31,97.
Готівковий курс валют
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 26,84 гривні, продаж – 27,03 гривні.
- Євро: купівля – 31,71 гривні, продаж – 32,09 гривні.
Прогноз курсу гривні у 2021 році
- Кабмін заклав до державного бюджету на 2021 рік середньорічний курс долара США на рівні 29,1 гривні.
- Міжнародний валютний фонд прогнозує, що курс долара до кінця 2021 року буде залишатися в межах 27,98 гривні.
- У квітневому консенсус-прогнозі від Мінекономіки експерти зазначили, що середньорічний курс долара буде залишатися на рівні 27,90 гривні, а наприкінці року його вартість зросте до 28,20 гривні.
- У бюджетній декларації заклали, що у 2021 році середньорічний курс долара буде на рівні 28 гривень, а наприкінці року українська гривня впаде до 28,60 гривні.