Офіційний курс долара та євро
У п'ятницю, 4 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 28,27 гривні, що на 12 копійок менше, ніж у попередній банківський день.
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Вартість європейської валюти теж змінилася. Курс євро зупинився на рівні 31,92 гривні, що на 22 копійки менше, ніж днем раніше.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар – 28,24 – 28,26.
- Євро – 32,16 – 32,19.
Готівковий курс валют
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 28,12 гривні, продаж – 28,37 гривні.
- Євро: купівля – 31,78 гривні, продаж – 32,22 гривні.
Прогноз курсу гривні у 2022 році
- Міжнародний валютний фонд очікує, що середньорічний курс долара США у 2022 році зупиниться на позначці у 27,43 гривні.
- У консенсус-прогнозі від Мінекономіки вказали, що середньорічний курс долара США досягне 27,80 гривні, а наприкінці року – зросте до 28,10 гривні.
- У бюджет на 2022 рік заклали середньорічний курс долара на рівні 28,60 гривні, в кінці року прогнозують, що долар буде коштувати 28,70 гривні.