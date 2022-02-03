Долар та євро знову подорожчали: курс валют на 3 лютого
3 лютого 2022 , 09:14Читать новость на русском
На четвер, 3 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Долар та євро знову зростають в ціні.
Офіційний курс долара та євро
У четвер, 3 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 28,39 гривні, що на 7 копійок більше, ніж у попередній банківський день.
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Вартість європейської валюти продовжує зростати. Курс євро зупинився на рівні 32,14 гривні, що на 25 копійок більше, ніж днем раніше.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар – 28,28 – 28,30.
- Євро – 31,97 – 31,99.
Готівковий курс валют
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 28,18 гривні, продаж – 28,49 гривні.
- Євро: купівля – 31,74 гривні, продаж – 32,18 гривні.
Прогноз курсу гривні у 2022 році
- Міжнародний валютний фонд очікує, що середньорічний курс долара США у 2022 році зупиниться на позначці у 27,43 гривні.
- У консенсус-прогнозі від Мінекономіки вказали, що середньорічний курс долара США досягне 27,80 гривні, а наприкінці року – зросте до 28,10 гривні.
- У бюджет на 2022 рік заклали середньорічний курс долара на рівні 28,60 гривні, в кінці року прогнозують, що долар буде коштувати 28,70 гривні.