НБУ змінив вартість долара та євро: курс валют на 2 листопада
2 листопада 2021 , 08:30Читать новость на русском
Джерело:24 канал
На вівторок, 2 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Долар мінімально зріс щодо української гривні, тоді як євро суттєво ослаб.
Офіційний курс долара та євро
У вівторок, 2 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 26,29 гривні, що на 2 копійки більше, ніж у попередній банківський день.
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Натомість вартість європейської знизилася. Курс євро зупинився на рівні 30,43 гривні, що на 16 копійок менше, ніж днем раніше.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар – 26,30 – 26,32.
- Євро – 30,46 – 30,47.
Готівковий курс валют
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 26,23 гривні, продаж – 26,42 гривні.
- Євро: купівля – 30,23 гривні, продаж – 30,62 гривні.
Прогноз курсу гривні у 2022 році
- Міжнародний валютний фонд прогнозує, що середньорічний курс долара у 2022 році буде становити 27,41 гривні.
- У консенсус-прогнозі від Мінекономіки експерти зазначили, що середньорічний курс долара США буде коливатися на рівні 28,50 гривні, а станом на кінець року – 29 гривень.
- У проєкт бюджету на наступний рік заклали середньорічний курс долара на рівні 28,60 гривні, а наприкінці року – 28,70 гривні за долар.