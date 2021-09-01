Нацбанк знову змінив вартість долара та євро: курс валют на 1 вересня
1 вересня 2021 , 08:30Читать новость на русском
Джерело:24 канал
На середу, 1 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Долар та євро зміцнюються щодо української гривні.
Офіційний курс долара та євро
У середу, 1 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 26,89 гривні, що на 3 копійки більше, ніж в попередній банківський день
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Вартість європейської валюти продовжує зростати. Курс євро зупинився на рівні 31,83 гривні, що на 14 копійок більше, ніж днем раніше.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар – 26,92 – 26,94.
- Євро – 31,81 – 31,84.
Готівковий курс валют
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 26,80 гривні, продаж – 26,99 гривні.
- Євро: купівля – 31,51 гривні, продаж – 31,91 гривні.
Прогноз курсу гривні
- Кабмін заклав до бюджету на 2021 рік середньорічний курс долара на рівні 29,1 гривні.
- Міжнародний валютний фонд прогнозує, що курс долара США до кінця поточного року буде залишатися в межах 27,98 гривні.
- У квітневому консенсус-прогнозі від Мінекономіки експерти зазначили, що середньорічний курс долара буде залишатися на рівні 27,90 гривні, а наприкінці року його вартість зросте до 28,20 гривні.
- У Міністерстві економіки також вважають, що у 2024 році середньорічний курс долара буде на рівні 29,20 гривні, а наприкінці року українська гривня впаде до 29,40 гривні.
Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу