Долар подорожчає з нового тижня – який офіційний курс встановили на 18 травня

Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 18 травня. Новий тиждень розпочнеться з подорожчання долара.

Який офіційний курс валют?

Офіційний курс долара США 15 травня торгується по 43,95 гривні. Тобто ціна американської валюти зменшилася на 1 копійку проти 14 травня. Офіційний курс євро становить 51,43 гривні, отже його ціна також зменшилася ще на 7 копійок, повідомляє Нацбанк.

А от 18 травня курс валют буде таким:

долар – 44,07 гривні (+12 копійок);

євро – 51,26 гривні (-17 копійок).

Який курс долара на готівковому ринку?

Нагадаємо, ще станом на ранок 15 травня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 43,75 гривні , а продаж – по 44,19 гривні ;

на чорному ринку – купівля в середньому була по 43,94 гривні , а продаж – по 43,93 гривні ;

, а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 43,51 гривні, а продаж – по 43,89 гривні.