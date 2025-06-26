Трамп знову обвалив долар: які курси основних світових валют
- Долар втрачає позиції через можливе призначення нового голови ФРС США.
- Трамп критикує Пауелла за відмову від зниження процентних ставок, що підриває довіру до американських активів та незалежності ФРС.
Долар втрачає позиції на тлі повідомлень про можливе призначення президентом США Дональдом Трампом нового голови Федеральної резервної системи. Це посилило побоювання щодо незалежності та авторитету центрального банку США.
Що відбувається з курсами валют
Євро піднявся до найвищого рівня з вересня 2021 року та торгується на рівні 1,68 долара. Японська єна зросла на 0,3%, до 144,815 за долар, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
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Продажі долара різко посилилися після появи в ЗМІ інформації, що Трамп розглядає можливість зміни чинного голови ФРС Джерома Пауелла вже у вересні або жовтні, що багато хто розцінив як спробу послабити його позиції.
Деякі аналітики вважають такий крок втручанням у монетарну політику через фігуру "тіньового" голови ФРС.
Що сказав Трамп
Трамп неодноразово критикував Пауелла за відмову від зниження процентних ставок і натякав на його звільнення чи швидку заміну, що підриває довіру до американських активів та незалежності ФРС.
Очевидно, що кандидат, якого Трамп висуне на заміну Пауеллу, буде налаштований на м'яку політику і підтримає його курс на зниження ставок. Однак це знову порушить питання щодо незалежності ФРС, що негативно позначається на довірі до долара,
– зазначив ринковий аналітик IG Тоні Сікамор.
Цікаво! Індекс долара, який відстежує його курс до шести основних валют, упав до мінімального рівня з березня 2022 року. З початку року він знизився на 10% на тлі побоювань щодо тарифної політики Трампа.
ФРС США, орієнтується на зниження ставок у 2025 році, і два такі кроки вже закладені в ринкові очікування. Проте точні терміни залишаються незрозумілими – багато залежатиме від підсумків торгових переговорів та масштабу торгової війни.
Примітно! За даними біржі CME Group, ймовірність зниження ставок ФРС наприкінці липня оцінюється майже у 25% – проти 12,5% минулого тижня.