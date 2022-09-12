Біткойн злетів до максимуму майже за місяць: які фактори зіграли важливу роль

Найвідоміша цифрова монета світу – біткойн – повернулася до важливого цінового рівня. На фоні чого вартість біткойна пішла вгору і коли був останній спад – читайте далі.

Загалом ціна біткойна перетнула позначку у 22 тисячі доларів, оскільки цифрова монета продовжує тижневе зростання напередодні оприлюднення нових даних щодо інфляції у США. Таким чином, криптовалюта наблизилася до максимуму майже за місяць.

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Ще один фактор впливу – довгоочікуваного оновлення мережі Ethereum. Нагадаємо, на сьогодні Ethereum є другою за популярністю монетою на ринку криптовалют.

Ситуація з біткойном на ринку

Біткойн у неділю, 11 вересня, перетнув позначку на рівні 22 тисяч доларів. Вартість монети досягнула 22 341 долара за монету станом на вечір неділі. Після цього криптовалюта трохи подешевшала. Зокрема, на ранкових торгах ціна біткойна коливалася на рівні 22 203 доларів за штуку.

Загалом після падіння біткойна нижче 19 тисяч доларів 7 вересня 2022 року, що було найнижчим рівнем з середини червня, криптовалюта зміцнила свої позиції на ринку приблизно на 17%.

Ще один обвал біткойна зафіксували наприкінці серпня цього року. Тоді цифрова монета коштувала менше ніж 20 тисяч доларів за штуку , оскільки ринок відреагував на очікування щодо подальшого посилення монетарної політики центробанку США.

Ця динаміка, зокрема, є наслідком вдалого минулого тижня для американських акцій. Річ у тому, що біткойн досить міцно зв'язаний з ринками цінних паперів. В тому числі йдеться про Nasdaq. Тож часто, коли зростає цей технологічний індекс, дорожчає й біткойн.

Криптоінвестори з нетерпінням чекають серпневого звіту про індекс споживчих цін, який планується опублікувати у вівторок, аби зрозуміти поточну ситуацію з інфляцією у США. Ці дані можуть підказати їм подальшу політику Федерального резерву США, який протягом останніх місяців підіймає базову ставку, аби вгамувати рекордну в країні інфляцію.

Крім того, багато хто очікує, що наступного тижня Федеральна резервна система знову підвищить процентну ставку, що є ще однією темною хмарою, що нависла над ринком криптовалют. Співзасновник компанії Nexo Антоні Тренчев прокоментував актуальну ситуацію наступним чином:

Цього тижня криптовалюта зіткнулася з незвичайним подвійним ударом: дані про інфляцію в США й довгоочікуване та часто відкладене злиття Ethereum. Затримайте дихання, щоб покататися на американських гірках.

На момент створення цього матеріалу, вартість біткойна коливається на рівні 22 153 доларів за монету. Тоді як ринкова вартість криптовалюти 424,07 мільярда доларів, інформує CoinDesk.

Максимально ця цифрова монета коштувала майже 69 тисяч доларів, яку зафіксували у листопаді 2021 року. Тоді як загальна капіталізація ринку криптовалют наразі досягла 1,07 трильйона доларів. З початку дня цей показник виріс на 1,09%, згідно з даними CoinMarketCap.