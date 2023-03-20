Долар слабшає проти кошика з 6 інших валют: два фактори, які можуть посилити спад

Американський долар продовжує втрачати позиції на ринку валют. Виділяють два фактори, які можуть призвести до ще більшого послаблення валюти. Про останні зміни на ринку – читайте у матеріалі 24 каналу.

Останні зміни на ринку

У понеділок, 20 березня, Індекс долара США впав на 0,24% до 103,46, повідомляє Yahoo!Finance. З початку торгової сесії цей показник коливався в діапазоні 103,39 – 103,96.

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Позиції для Індексу долара за останні 12 місяців:

Цей показник досяг річного максимуму на рівні 114,78. Крім того, це найкращий результат за 20 років;

Крім того, це найкращий результат за За аналогічний період мінімальний рівень для котирувань становив 97,68, за даними CNBC.

Долар починає новий тиждень зі спаду, оскільки центральні банки низки країн намагаються заспокоїти фінансові ринки. Регулятори вийшли з заявою про намір збільшити ліквідність ринку. Крім того, інвестори очікують, що Федеральний резерв може підняти базову ставку не настільки сильно, як думали до початку банкопаду у США, пише CNBC.

Останні зміни на ринку валют:

Євро подорожчало на 0,45% стосовно долара США;

стосовно долара США; Тоді як британський фунт зріс під час торгів на 0,46%;

Також зміцнила позиції щодо американської валюти і японська єна. Йдеться про зростання на рівні 0,33%.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єну, фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Також зросли очікування, що центральний банк перейде до зниження ставки до кінця 2023 року. Обидві опції послаблять позиції долара на ринку.