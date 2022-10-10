Долар США різко зміцнив позиції щодо кошика з 6 валют: який фактор зіграв головну роль
На початку цього тижня долара США суттєво зміцнив позиції на валютному ринку. До чого тут американський ринок праці – читайте у матеріалі 24 каналу.
Індекс долара США у понеділок, 10 жовтня, демонструє позитивну динаміку на ринку. Американську валюту підтримали нові дані щодо ринку праці та очікування трейдерів щодо інфляції.
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Актуальні позиції долара США
Котирування Індексу долара США наразі коливаються на рівні 113,08, інформує Yahoo!Finance. З початку торгової сесії цей показник виріс на 0,26%. Індекс почав день на рівні 112,75. Крайні позиції для Індексу долара за рік:
- Максимально цей показник у річному розрахунку досягав позначки на рівні 114,78;
- Тоді як мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 93,28, згідно з даними CNBC.
Водночас котирування WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) торгується на рівні 113,10, згідно з даними WSJ. З початку сесії цей показник зміцнив позиції на 0,27%. Останні дані щодо динаміки WSJ Dollar Index за останній рік:
- За останній місяць цей показник виріс на 4,39%;
- За 3 місяці Індекс посилив позиції на 4,69%;
- Від початку 2022 року WSJ Dollar Index зріс на 17,85%;
- Загалом за 12 місяців Індекс зміцнив свої позиції на 19,92%.
Ситуація на валютному ринку
Американський долар різко зміцнював позиції щодо кошика з 6 валют основних торгових партнерів США з початку 2022 року. Останні кілька тижнів динаміка переважно була від'ємною.
Проте новий тиждень Індекс долара США починає із досить суттєвого зростання. Загалом котирування з початку торгового дня коливалися в діапазоні 112,62 – 113,31, згідно з Yahoo!Finance.
Згідно з Reuters, долар США знову зміцнює позиції на ринку через сильні дані щодо американського ринку праці, що призвело зростання очікувань стосовно подальшого підвищення процентних ставок. Річ у тому, що трейдери готуються отримати дані, що інфляція у США і досі залишається на досить високому рівні.
Додамо, що основна грошова одиниця США та ключова валюта для світової торгівлі зовсім недавно коливалася на рівні нового максимуму за 20 років – 114,78.