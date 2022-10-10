Долар США різко зміцнив позиції щодо кошика з 6 валют: який фактор зіграв головну роль

На початку цього тижня долара США суттєво зміцнив позиції на валютному ринку. До чого тут американський ринок праці – читайте у матеріалі 24 каналу.

Індекс долара США у понеділок, 10 жовтня, демонструє позитивну динаміку на ринку. Американську валюту підтримали нові дані щодо ринку праці та очікування трейдерів щодо інфляції.

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Актуальні позиції долара США

Котирування Індексу долара США наразі коливаються на рівні 113,08, інформує Yahoo!Finance. З початку торгової сесії цей показник виріс на 0,26%. Індекс почав день на рівні 112,75. Крайні позиції для Індексу долара за рік:

Максимально цей показник у річному розрахунку досягав позначки на рівні 114,78 ;

; Тоді як мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 93,28, згідно з даними CNBC.

Індекс долара США – це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Водночас котирування WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) торгується на рівні 113,10, згідно з даними WSJ. З початку сесії цей показник зміцнив позиції на 0,27%. Останні дані щодо динаміки WSJ Dollar Index за останній рік:

За останній місяць цей показник виріс на 4,39%;

За 3 місяці Індекс посилив позиції на 4,69%;

Від початку 2022 року WSJ Dollar Index зріс на 17,85%;

Загалом за 12 місяців Індекс зміцнив свої позиції на 19,92%.

Ситуація на валютному ринку

Американський долар різко зміцнював позиції щодо кошика з 6 валют основних торгових партнерів США з початку 2022 року. Останні кілька тижнів динаміка переважно була від'ємною.

Проте новий тиждень Індекс долара США починає із досить суттєвого зростання. Загалом котирування з початку торгового дня коливалися в діапазоні 112,62 – 113,31, згідно з Yahoo!Finance.

Згідно з Reuters, долар США знову зміцнює позиції на ринку через сильні дані щодо американського ринку праці, що призвело зростання очікувань стосовно подальшого підвищення процентних ставок. Річ у тому, що трейдери готуються отримати дані, що інфляція у США і досі залишається на досить високому рівні.

Додамо, що основна грошова одиниця США та ключова валюта для світової торгівлі зовсім недавно коливалася на рівні нового максимуму за 20 років – 114,78.