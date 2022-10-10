Доллар США резко укрепил позиции по отношению к корзине из 6 валют: какой фактор сыграл главную роль

В начале этой недели доллар США существенно укрепил позиции на валютном рынке. При чем здесь американский рынок труда – читайте в материале 24 канала.

Индекс доллара США в понедельник, 10 октября, показывает положительную динамику на рынке. Американскую валюту поддержали новые данные по рынку труда и ожидания трейдеров по инфляции.

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Актуальные позиции доллара США

Котировки Индекса доллара США пока колеблются на уровне 113,08, сообщает Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель вырос на 0,26%. Индекс начал день на уровне 112,75. Крайние позиции для Индекса доллара за год:

Максимально этот показатель в годовом расчете достигал отметки на уровне 114,78 ;

; Тогда как минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 93,28, согласно данным CNBC.

Индекс доллара США – это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

В то же время котировка WSJ Dollar Index (соотношение доллара США к 16 валютам) торгуется на уровне 113,10, согласно данным WSJ. С начала сессии этот показатель укрепил позицию на 0,27%. Последние данные по динамике WSJ Dollar Index за последний год:

За последний месяц этот показатель вырос на 4,39%;

За 3 месяца индекс усилил позиции на 4,69%;

С начала 2022 года WSJ Dollar Index вырос на 17,85%;

За 12 месяцев Индекс укрепил свои позиции на 19,92%.

Ситуация на валютном рынке

Американский доллар резко укреплял позиции по корзине из 6 валют основных торговых партнеров США с начала 2022 года. Последние несколько недель динамика в основном была отрицательной.

Однако новая неделя для Индекса доллара США начинается с достаточно существенного роста. В целом котировки с начала торгового дня колебались в диапазоне 112,62 – 113,31, согласно Yahoo!Finance.

Согласно Reuters, доллар США вновь укрепляет позиции на рынке из-за сильных данных по американскому рынку труда, что привело к росту ожиданий относительно дальнейшего повышения процентных ставок. Дело в том, что трейдеры готовятся получить данные, что инфляция в США до сих пор остается на достаточно высоком уровне.

Добавим, что основная денежная единица США и ключевая валюта для мировой торговли совсем недавно колебалась на уровне нового максимума за 20 лет – 114,78.