Біткойн та Ethereum повернулися до зростання: що варто знати про динаміку крипторинку

На кінець тижня загальна динаміка ринку криптовалют стрімко пішла вгору. Як змінилася вартість найвідоміших цифрових монет світу за день – читайте далі.

Ринок криптовалют закінчує цей тиждень із загальною капіталізацією на рівні 950,49 мільярда доларів. Про це повідомляє сайт CoinMarketCap. За день цей показник зріс відразу на 9,77%.

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Курс криптовалют на 8 липня

Наразі біткойн коштує 21 544 долари (+ 1082 долари). Тоді як ринкова капіталізація монети досягла позначки у 411,23 мільярда доларів, інформує CoinDesk.

Водночас друга за популярністю цифрова монета у світі – Ethereum – торгується за ціною на рівні 1221 долари за штуку (+ 39 доларів). Натомість ринкова капіталізація криптовалюти дорівнює 145,31 мільярда доларів.

На ринку криптовалют досить важливе місце посідають й інші цифрові монети. Актуальні дані щодо їхніх курсів, згідно з CoinDesk:

Dogecoin – 0,069128 долара за монету, за 24 години монета подорожчала на 0,09%, ринкова капіталізація – 9,34 мільярда доларів;

за монету, за 24 години монета подорожчала на ринкова капіталізація – доларів; Cardano – 0,469000 долара за монету, за 24 години монета зросла в ціні на 0,93% , ринкова капіталізація – 15,70 мільярда доларів;

за монету, за 24 години монета зросла в ціні на , ринкова капіталізація – доларів; Solana – 37,23 долара за монету (+ 0,20 долара), ринкова капіталізація – 19,42 мільярда доларів.

Прогнози та заяви щодо цифрових грошей

Експерти Deutsche Bank прогнозують, що вартість біткойна має усі шанси повернутися до 28 тисяч доларів за монету вже до кінця 2022 року. На думку фахівців, ситуація буде залежати від динаміки на ринку американських акцій, інформує Bloomberg;

за монету вже до кінця 2022 року. На думку фахівців, ситуація буде залежати від динаміки на ринку американських акцій, інформує Bloomberg; Очільниця Європейського центробанку Крістін Лагард досить критично оцінює цифрові монети. Вона публічно заявила, що за її скромною оцінкою криптовалюти "не коштують ні копійки". Вона також закликала світі почати регулювати цей сектор.

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