Банки та обмінники встановили нові цінники: чи вигідно купувати валюту 7 червня

У неділю, 7 червня, офіційний курс долара в Україні становить 44,37 гривні, а євро – 51,66 гривні. Водночас банки та обмінники пропонують валюту за іншими цінами.

Який курс валют у банках

Купівля долара відбувається в середньому по 44,05 гривні (-3 копійки), а продаж – по 44,58 гривні (+1 копійка), про що повідомили на сайті Мінфіну.

(-3 копійки), а продаж – по (+1 копійка), про що повідомили на сайті Мінфіну. Зокрема, купівля євро проходить по 51,25 гривні (+3 копійки), а продаж – по 51,95 гривні (+3 копійки).

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Яка вартість валют на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку в середньому здійснюється по 44,35 гривні (-1 копійка), а продаж – по 44,34 гривні (+3 копійки).

(-1 копійка), а продаж – по (+3 копійки). Водночас купівля євро в середньому коштує 51,55 гривні (-1 копійка), а продаж – по 51,77 гривні (-2 копійки).

Який курс валют в обмінниках

Долари обмінники купують у середньому по 43,66 гривні (-5 копійок), а продають – по 44,29 гривні (-11 копійок).

(-5 копійок), а продають – по (-11 копійок). Натомість євро в середньому купують по 51,33 гривні (-10 копійок), а продають – по 51,95 гривні (+5 копійок).

Що ще варто знати про валюту

Ймовірно, що курс долара протягом другого тижня червня коливатиметься в межах 44,2 – 44,7 гривні. Водночас євро демонструватиме ширшу амплітуду – в 51 – 52,5 гривні.

Більш чутливим до будь-яких загроз є готівковий ринок. Але його ситуативні зміни часто "не назавжди".

Зокрема, експертка Єлєна Шепель радить тримати заощадження у різних валютах. Якщо йдеться про будь-які фінансові інвестиції чи вкладення коштів, то фахівчиня радить пам'ятати про диверсифікацію.

Наприклад, 30% накопичених коштів можна тримати в євро, ще 30% – у гривнях, а 40%, – у доларах.