Який офіційний курс валют на 24 серпня
Згідно з даними НБУ, у понеділок, 24 серпня, офіційний курс валюти такий:
- долар США – 44,65 гривні (+4 копійки проти 21 серпня);
- євро – 52,24 гривні (+11 копійок проти 21 серпня).
Нагадаємо, що історичний курс долара був встановлений 11 червня – на рівні 44,97 гривні. Щодо євро: історичний максимум Нацбанк встановив 16 червня – 52,03 гривні. Але 21 серпня євро сягнуло 52,13 гривні.
Скільки коштує валюта в банках
За даними 24 Каналу, станом на ранок 20 серпня купівля долара в банках обходиться в середньому по 44,42 гривні (-3 копійки), а продаж по 44,94 гривні (+1 копійка).
Купівля євро проходить по 51,76 гривні (-1 копійка), а продаж – по 52,48 гривні (без змін).Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Що з вартістю на чорному ринку
Купівля долара на чорному ринку, як повідомляє сайт "Мінфін", в середньому обходиться по 44,84 гривні (-1 копійка), а продаж – по 44,90 гривні (без змін).
Натомість купівля євро проходить по 52,00 гривні (-1 копійка), а продаж – по 52,33 гривні (-1 копійка).
Який курс в обмінниках
За даними finance.ua, долари обмінні пункти купують у середньому по 44,05 гривні (-34 копійки), а продають – по 44,05 гривні (+11 копійок).
Євро купують по 51,67 гривні (-13 копійок), а продають – по 52,66 гривні (+16 копійок).
Нагадаємо, що обмінювати та купувати валюти українці можуть як в банках, так і в обмінниках. Кожен з варіантів має свої плюси та мінуси. Водночас впродовж 15 хвилин операцію можна скасувати – як в банку, так і в обміннику.