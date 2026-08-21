Який офіційний курс валют на 24 серпня

Згідно з даними НБУ, у понеділок, 24 серпня, офіційний курс валюти такий:

долар США – 44,65 гривні (+4 копійки проти 21 серпня);

(+4 копійки проти 21 серпня); євро – 52,24 гривні (+11 копійок проти 21 серпня).

Нагадаємо, що історичний курс долара був встановлений 11 червня – на рівні 44,97 гривні. Щодо євро: історичний максимум Нацбанк встановив 16 червня – 52,03 гривні. Але 21 серпня євро сягнуло 52,13 гривні.

Скільки коштує валюта в банках

За даними 24 Каналу, станом на ранок 20 серпня купівля долара в банках обходиться в середньому по 44,42 гривні (-3 копійки), а продаж по 44,94 гривні (+1 копійка).

Купівля євро проходить по 51,76 гривні (-1 копійка), а продаж – по 52,48 гривні (без змін).

Що з вартістю на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку, як повідомляє сайт "Мінфін", в середньому обходиться по 44,84 гривні (-1 копійка), а продаж – по 44,90 гривні (без змін).

Натомість купівля євро проходить по 52,00 гривні (-1 копійка), а продаж – по 52,33 гривні (-1 копійка).

Який курс в обмінниках

За даними finance.ua, долари обмінні пункти купують у середньому по 44,05 гривні (-34 копійки), а продають – по 44,05 гривні (+11 копійок).

Євро купують по 51,67 гривні (-13 копійок), а продають – по 52,66 гривні (+16 копійок).

Нагадаємо, що обмінювати та купувати валюти українці можуть як в банках, так і в обмінниках. Кожен з варіантів має свої плюси та мінуси. Водночас впродовж 15 хвилин операцію можна скасувати – як в банку, так і в обміннику.