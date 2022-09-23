Валютна криза: турецька ліра знову рекордно обвалилась

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Політика низьких ставок

В Туреччині інфляція продовжує стрімко зростати й складає вже 80% річних, однак Центробанк за наказом президент Туреччини Реджепа Ердогана продовжує дотримуватись політики низьких ставок, що лише сприяє обвалу нацвалюти та розганяє інфляцію.

Така нетрадиційна грошово-кредитна політика Туреччини призвела до найнегативніших процентних ставок у світі з поправкою на інфляцію. Ліра ж має один із найгірших показників цього року на ринках, що розвиваються, підкреслює агентство Bloomberg.

Новий рекордно низький рівень турецької валюти зафіксували після того, як національний комітет з монетарної політики на чолі з Сахапом Кавчіоглу знизив базову ставку до 12% з 13% у четвер, 22 вересня.

Це був другий несподіваний крок поспіль після серпневого зниження, яке застало аналітиків зненацька. Адже за попередніми прогнозами аналітиків, лише п'ятеро з двадцяти двох очікували такий результат. Один з аналітиків, що очікував зниження ставки на 50 базисних пунктирів сказав з цього приводу наступне:

У найближчі місяці ймовірне ще більше зниження ставок через проблеми економічного зростання в регіоні,

– прокоментував Марек Дрімал з Societe Generale.

Валютна криза: що цьому передувало

У 2021 році валютна криза в Туреччині була спровокована агресивним циклом пом'якшення грошово-кредитної політики. Центробанк почав знижувати ключову ставку з 19% у серпні 2021 року, всупереч тому, що інфляція на той момент вже перевищувала 21%.

На кінець 2021 року ставка опустилася до 14%, а інфляція розігналася до 36%.

З початку 2022 року ставка залишається незмінною на рівні 14%.

Наприкінці грудня минулого року Ердоган вже заявляв, політика низьких ставок – частина успішної "війни за економічну незалежність". Тоді він апелював до того, що раніше вже знизив інфляцію в Туреччині до близько 4% й доб'ється цього знову. Однак інфляція з того часу лише оновила новий рекорд.