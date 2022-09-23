Валютна криза: турецька ліра знову рекордно обвалилась
Джерело:Bloomberg
Турецька ліра вчора, 22 вересня, обвалилась до найнижчого рівня. Причиною стало чергове зниження ставки Центробанком та тиск Федеральна резервна система США на валюти, що розвиваються.
Ліра обвалилась
- Вході торгів 22 вересня ліра обвалилась на 0,4%, до 18,4026 за долар. Це найнижчий рівень за всю історію.
- Індекс банків Borsa Istanbul Banks, який вимірює акції зареєстрованих кредиторів Туреччини, зріс на 2,9% перед тим, як скоротити зростання.
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Політика низьких ставок
В Туреччині інфляція продовжує стрімко зростати й складає вже 80% річних, однак Центробанк за наказом президент Туреччини Реджепа Ердогана продовжує дотримуватись політики низьких ставок, що лише сприяє обвалу нацвалюти та розганяє інфляцію.
Така нетрадиційна грошово-кредитна політика Туреччини призвела до найнегативніших процентних ставок у світі з поправкою на інфляцію. Ліра ж має один із найгірших показників цього року на ринках, що розвиваються, підкреслює агентство Bloomberg.
Новий рекордно низький рівень турецької валюти зафіксували після того, як національний комітет з монетарної політики на чолі з Сахапом Кавчіоглу знизив базову ставку до 12% з 13% у четвер, 22 вересня.
Це був другий несподіваний крок поспіль після серпневого зниження, яке застало аналітиків зненацька. Адже за попередніми прогнозами аналітиків, лише п'ятеро з двадцяти двох очікували такий результат. Один з аналітиків, що очікував зниження ставки на 50 базисних пунктирів сказав з цього приводу наступне:
У найближчі місяці ймовірне ще більше зниження ставок через проблеми економічного зростання в регіоні,
– прокоментував Марек Дрімал з Societe Generale.
Валютна криза: що цьому передувало
- У 2021 році валютна криза в Туреччині була спровокована агресивним циклом пом'якшення грошово-кредитної політики. Центробанк почав знижувати ключову ставку з 19% у серпні 2021 року, всупереч тому, що інфляція на той момент вже перевищувала 21%.
- На кінець 2021 року ставка опустилася до 14%, а інфляція розігналася до 36%.
- З початку 2022 року ставка залишається незмінною на рівні 14%.