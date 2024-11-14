Піковий рівень за рік: курс долара у Росії досягнув важливої психологічної позначки

У Росії продовжують фіксувати зростання вартості долара. Ба більше, курс валюти досягнув пікового рівня за рік.

Скільки коштує долар в Росії

Станом на 14 листопада у Росії зафіксували піковий курс долара США за рік. Про це пише 24 Канал з посиланням на Google Фінанси.

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Під час торгів курс долара США досягнув позначки в 100,7 рубля. На цю мить американська валюта трохи впала в ціні та торгується на рівні 99,5 рубля. Проте з початку торгового дня, долар подорожчав на 1,14%.

Крім того, за останній місяць курс долара до рубля подорожчав на 4,23%, а з початку року – на 11,68%.

Нагадаємо, що востаннє курс долара перетинав позначку в 100 рублів аж у жовтні 2023 року. Також додамо, що з червня 2022 року вартість долара на російському ринку зросла майже удвічі – з 53 до 100 рублів на 14 листопада.