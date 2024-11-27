Рубль стрімко падає, російська військова економіка зазнає великого навантаження, – Politico

Рубль досяг найнижчого рівня за останні два роки. Російська економіка зазнає серйозного тиску через низькі ціни на нафту, посилення санкцій та зростання витрат на війну.

Центральний банк РФ у відповідь оголосив про припинення купівлі валюти до кінця року, щоб обмежити пропозицію рублів і стабілізувати курс. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

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Чому рубль почав падати

Заходи Центрального банку Росії також спрямовані на боротьбу з інфляцією, яка офіційно становить 8,5 відсотка, хоча приватні дослідження, наприклад ROMIR, вказують на значно вищі показники. Наразі ключова ставка підвищена аж до 21 відсотка.

Падіння рубля частково пояснюється зниженням цін на нафту, спричиненим слабким попитом у Китаї та Європі, а також зростаючими поставками з США, Бразилії та Гайани. Зокрема, цього тижня нафта марки Brent подешевшала майже на 4 відсотки через зниження напруги між Ізраїлем та Хезболлою.

Додатковий удар по рублю завдали нові санкції США, які торкнулися Газпромбанку, російських реєстраторів цінних паперів, фінансових установ і чиновників. Це обмежило можливості російських компаній на міжнародному ринку.

Довідка: Курс рубля на короткий час впав до 114,75 за долар, що стало найнижчим показником із березня 2022 року. Попри часткове відновлення до 113,15, рубль втратив понад 7 відсотків вартості всього за день.

Жорстка монетарна політика викликає критику серед російських промисловців, таких як металургійний барон Олег Дерипаска та Сергій Чемезов, впливовий глава оборонного конгломерату Ростех.

Металургійний магнат Олексій Мордашов заявив, що центральний банк має переглянути свої дії, адже ключова ставка, що у 2,5 раза перевищує рівень інфляції, не дає очікуваного ефекту. Губернатор ЦБ Ельвіра Набіулліна натомість пригрозила ще більшим підвищенням ставки на наступному засіданні центробанку.