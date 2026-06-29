Наприкінці місяця долар подешевшає – офіційний курс валюти на 30 червня

Нацбанк встановив офіційний курс валюти на вівторок, 30 червня. Наприкінці першого місяця літа долар подешевшає.

Офіційний курс валюти в Україні

Офіційний курс долара США 29 червня торгувався по 44,85 гривні, тобто ціна американської валюти зменшилася на 7 копійок проти 26 червня. Офіційний курс євро становив 51,13 гривні, отже його ціна зросла на 21 копійку, повідомляє Нацбанк.

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А от 30 червня курс валюти буде таким:

долар – 44,84 гривні (-1 копійка);

євро – 51,16 гривні (+3 копійки).

Зауважте, що чинний рекорд ціни в Україні американська валюта встановила 11 червня – 44,97 гривні за курсом Нацбанку, тоді як європейська сягнула свого максимуму 16 червня – 52,03 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Нагадаємо, ще станом на обід 29 червня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 44,59 гривні , а продаж – по 45,08 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 44,90 гривні , а продаж – по 44,95 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 44,38 гривні, а продаж – по 44,96 гривні.

Курс євро на готівковому ринку А от курс євро станом на обід 29 червня був таким: у банках – купівля в середньому була по 50,85 гривні , а продаж – по 51,52 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 51,36 гривні , а продаж – по 51,50 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 50,95 гривні, а продаж – по 51,80 гривні.

До слова, поступове зниження напруги на Близькому Сході також може вплинути на курс валют в Україні. Якщо ціни на нафту й надалі знижуватимуться, імпортерам пального знадобиться менше валюти для закупівель, що потенційно зменшить тиск на ринок.

Окрім того, інфляційний тиск наразі залишається помірним через сезонне здешевлення овочів, фруктів і ягід влітку.