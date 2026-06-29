Официальный курс валюты в Украине

Официальный курс доллара США 29 июня торговался по 44,85 гривны, то есть курс американской валюты снизился на 7 копеек по сравнению с 26 июня. Официальный курс евро составил 51,13 гривны, то есть его курс вырос на 21 копейку, сообщает Нацбанк.

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А вот 30 июня курс валют будет следующим:

доллар – 44,84 гривны (-1 копейка);

евро – 51,16 гривны (+3 копейки).

Обратите внимание, что действующий рекорд цены в Украине американская валюта установила 11 июня – 44,97 гривны по курсу Нацбанка, тогда как европейская достигла своего максимума 16 июня – 52,03 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

Напомним, еще по состоянию на полдень 29 июня курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем составляла 44,59 гривны , а продажа – 45,08 гривны ;

, а продажа – ; на черном рынке – покупка в среднем составляла 44,90 гривны , а продажа – 44,95 гривны ;

составляла , а продажа – ; в обменных пунктах, по данным finance.ua, покупка в среднем составляла 44,38 гривны, а продажа – 44,96 гривны.

Курс евро на наличном рынке А вот курс евро по состоянию на полдень 29 июня был следующим: в банках – покупка в среднем составляла 50,85 гривны , а продажа – 51,52 гривны ;

, а продажа – ; на черном рынке — покупка в среднем составляла 51,36 гривны , а продажа – 51,50 гривны ;

составляла , а продажа – ; в обменных пунктах – покупка в среднем составляла 50,95 гривны, а продажа – 51,80 гривны.

К слову, постепенное снижение напряженности на Ближнем Востоке также может повлиять на курс валют в Украине. Если цены на нефть и дальше будут снижаться, импортерам топлива понадобится меньше валюты для закупок, что потенциально уменьшит давление на рынок.

Кроме того, инфляционное давление пока остается умеренным из-за сезонного удешевления овощей, фруктов и ягод летом.