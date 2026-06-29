Официальный курс валюты в Украине
Официальный курс доллара США 29 июня торговался по 44,85 гривны, то есть курс американской валюты снизился на 7 копеек по сравнению с 26 июня. Официальный курс евро составил 51,13 гривны, то есть его курс вырос на 21 копейку, сообщает Нацбанк.
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А вот 30 июня курс валют будет следующим:
- доллар – 44,84 гривны (-1 копейка);
- евро – 51,16 гривны (+3 копейки).
Обратите внимание, что действующий рекорд цены в Украине американская валюта установила 11 июня – 44,97 гривны по курсу Нацбанка, тогда как европейская достигла своего максимума 16 июня – 52,03 гривны.Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
Курс доллара на наличном рынке
Напомним, еще по состоянию на полдень 29 июня курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем составляла 44,59 гривны, а продажа – 45,08 гривны;
- на черном рынке – покупка в среднем составляла 44,90 гривны, а продажа – 44,95 гривны;
- в обменных пунктах, по данным finance.ua, покупка в среднем составляла 44,38 гривны, а продажа – 44,96 гривны.
К слову, постепенное снижение напряженности на Ближнем Востоке также может повлиять на курс валют в Украине. Если цены на нефть и дальше будут снижаться, импортерам топлива понадобится меньше валюты для закупок, что потенциально уменьшит давление на рынок.
Кроме того, инфляционное давление пока остается умеренным из-за сезонного удешевления овощей, фруктов и ягод летом.