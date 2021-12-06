Скільки коштують долар та євро: курс валют на 6 грудня
6 грудня 2021 , 08:32Читать новость на русском
Джерело:24 канал
На понеділок, 6 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Долар залишився без змін, євро слабшає щодо української гривні.
Офіційний курс долара та євро
У понеділок, 6 грудня, Національний банк України залишив офіційний курс долара США без змін – 27,29 гривні.
Варте уваги Сумні рекорди: як захистити свої гроші від інфляції
Натомість вартість європейської валюти впала. Курс євро зупинився на рівні 30,83 гривні, що на 11 копійок менше, ніж днем раніше.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар – 27,32 – 27,34.
- Євро – 30,85 – 30,87.
Готівковий курс валют
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 27,18 гривні, продаж – 27,41 гривні.
- Євро: купівля – 30,62 гривні, продаж – 31,00 гривні.
До теми Вже вище за 27 гривень: чи продовжить долар стрімко рости у грудні
Прогноз курсу гривні у 2022 році
- Згідно з Міжнародним валютним фондом, середньорічний курс долара у 2022 році зупиниться на позначці у 27,43 гривні.
- У Мінекономіки експерти зазначили у консенсус-прогнозі, що середньорічний курс долара США досягне 28,50 гривні, а на кінець року він зросте до 29 гривень.
- У проєкт бюджету на 2022 рік заклали середньорічний курс долара на рівні 28,60 гривні, а наприкінці року ця цифра зросте до 28,70 гривні за долар.