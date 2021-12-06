Скільки коштують долар та євро: курс валют на 6 грудня

На понеділок, 6 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Долар залишився без змін, євро слабшає щодо української гривні.

Офіційний курс долара та євро

У понеділок, 6 грудня, Національний банк України залишив офіційний курс долара США без змін – 27,29 гривні.

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Натомість вартість європейської валюти впала. Курс євро зупинився на рівні 30,83 гривні, що на 11 копійок менше, ніж днем раніше.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар – 27,32 – 27,34.

Євро – 30,85 – 30,87.

Готівковий курс валют

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 27,18 гривні, продаж – 27,41 гривні.

Євро: купівля – 30,62 гривні, продаж – 31,00 гривні.

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Прогноз курсу гривні у 2022 році

Згідно з Міжнародним валютним фондом, середньорічний курс долара у 2022 році зупиниться на позначці у 27,43 гривні .

. У Мінекономіки експерти зазначили у консенсус-прогнозі, що середньорічний курс долара США досягне 28,50 гривні , а на кінець року він зросте до 29 гривень.

, а на кінець року він зросте до У проєкт бюджету на 2022 рік заклали середньорічний курс долара на рівні 28,60 гривні, а наприкінці року ця цифра зросте до 28,70 гривні за долар.

Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу