Курс валют на 3 лютого: євро продовжує серйозно дешевшати

На середу, 3 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Яким є курс гривні, читайте на Фінанси 24.
Джерело: Нацбанк
У середу, 3 лютого, Нацбанк встановив офіційний курс долара на рівні 28,06 гривні. Це так само, як попереднього банківського дня.
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Європейська валюта навпаки – значно впала в ціні. Відтак, євро у середу оцінили в 33,79 гривні, що на 11 копійок менше ніж 2 лютого.
Дані: "Мінфін"
Дані: finance.ua
Гривня "увійшла" у 2020 рік з курсом 23,69 за долар, а "вийшла" з курсом 28,27 гривні. Таким чином українська валюта впала майже на 20% щодо долара.
Здебільшого торік на курс впливали карантинні заходи, ситуація на світових ринках, переговори з МВФ, відставка голови НБУ, продажі аграріїв та бажання нерезидентів вкладатися в облігації внутрішньої державної позики.