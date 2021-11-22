Нацбанк встановив нову вартість долара та євро: курс валют на 22 листопада
22 листопада 2021 , 08:41Читать новость на русском
Джерело:24 канал
На понеділок, 22 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Долар та євро зміцнилися щодо української гривні.
Офіційний курс долара та євро
У понеділок, 22 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 26,56 гривні, що на 12 копійок більше, ніж у попередній банківський день.
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Вартість європейської валюти теж зросла. Курс євро зупинився на рівні 29,97 гривні, що на 1 копійку більше, ніж минулої п'ятниці.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар – 26,55 – 26,57.
- Євро – 30,03 – 30,05.
Готівковий курс валют
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 26,44 гривні, продаж – 26,68 гривні.
- Євро: купівля – 29,83 гривні, продаж – 30,22 гривні.
Прогноз курсу гривні у 2022 році
- Міжнародний валютний фонд прогнозує, що середньорічний курс долара у 2022 році досягне позначки у 27,41 гривні.
- У консенсус-прогнозі від Мінекономіки експерти зазначили, що середньорічний курс долара зупиниться на рівні 28,50 гривні, а на кінець року він зросте до 29 гривень.
- У проєкт бюджету на 2022 рік заклали середньорічний курс долара на рівні 28,60 гривні, а наприкінці року – 28,70 гривні за долар.