Курс валют на 1 лютого: долар суттєво впав після вихідних

На понеділок, 1 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Яким є курс гривні, читайте на Фінанси 24.
Джерело: Нацбанк
У понеділок, 1 лютого, Нацбанк встановив офіційний курс долара на рівні 28,13 28,19 гривні. Це на 6 копійок менше ніж 29 січня.
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Європейська валюта навпаки зросла в ціні. Відтак, євро у понеділок оцінили в 34,16 гривні, що на 6 копійок більше ніж попереднього банківського дня.
Гривня "увійшла" у 2020 рік з курсом 23,69 за долар, а "вийшла" з курсом 28,27 гривні. Таким чином українська валюта впала майже на 20% щодо долара.
Здебільшого торік на курс впливали карантинні заходи, ситуація на світових ринках, переговори з МВФ, відставка голови НБУ, продажі аграріїв та бажання нерезидентів вкладатися в облігації внутрішньої державної позики.