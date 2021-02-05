Курс валют на 5 лютого: долар подешевшав ще на 10 копійок

На п'ятницю, 5 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Яким є курс гривні, читайте на Фінанси 24.
Джерело: 24 канал
У п'ятницю, 5 лютого, Нацбанк встановив офіційний курс долара на рівні 27,89 гривні. Це на 10 копійок менше, ніж 4 лютого.
Зверніть увагу Нацбанк збільшив е-ліміт на деякі валютні операції: кого це стосується
Європейська валюта продовжує суттєво падати в ціні. Відтак, євро у п'ятницю оцінили в 33,45 гривні, що на 19 копійок менше ніж попереднього банківського дня.
Джерело: "Мінфін"
Джерело: finance.ua
Гривня "увійшла" у 2020 рік з курсом 23,69 за долар, а "вийшла" з курсом 28,27 гривні. Таким чином українська валюта впала майже на 20% щодо долара.
Здебільшого торік на курс впливали карантинні заходи, ситуація на світових ринках, переговори з МВФ, відставка голови НБУ, продажі аграріїв та бажання нерезидентів вкладатися в облігації внутрішньої державної позики.