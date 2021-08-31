Нацбанк встановив нову вартість долара та євро: курс валют на 31 серпня
31 серпня 2021 , 08:37Читать новость на русском
Джерело:24 канал
На вівторок, 31 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Долар трішки ослаб щодо української гривні, тоді як євро продовжує зміцнюватися.
Офіційний курс долара та євро
У вівторок, 31 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 26,86 гривні, що на 6 копійок менше, ніж в попередній банківський день
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Вартість європейської валюти продовжує зростати. Курс євро зупинився на рівні 31,69 гривні, що на 3 копійки більше, ніж днем раніше.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар – 26,84 – 26,86.
- Євро – 31,66 – 31,68.
Готівковий курс валют
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 26,82 гривні, продаж – 27,01 гривні.
- Євро: купівля – 31,47 гривні, продаж – 31,82 гривні.
Прогноз курсу гривні
- Кабмін заклав до бюджету на 2021 рік середньорічний курс долара на рівні 29,1 гривні.
- Міжнародний валютний фонд прогнозує, що курс долара США до кінця поточного року буде залишатися в межах 27,98 гривні.
- У квітневому консенсус-прогнозі від Мінекономіки експерти зазначили, що середньорічний курс долара буде залишатися на рівні 27,90 гривні, а наприкінці року його вартість зросте до 28,20 гривні.
- У Міністерстві економіки також вважають, що у 2024 році середньорічний курс долара буде на рівні 29,20 гривні, а наприкінці року українська гривня впаде до 29,40 гривні.
Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу