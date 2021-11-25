Нацбанк встановив нову вартість долара та євро: курс валют на 25 листопада

На четвер, 25 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Долар зміцнюється щодо української гривні, тоді як євро впав в ціні.

Офіційний курс долара та євро

У четвер, 25 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 26,93 гривні, що на 7 копійок більше, ніж у попередній банківський день.

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Натомість вартість європейської валюти знизилася. Курс євро зупинився на рівні 30,17 гривні, що на 6 копійок менше, ніж днем раніше.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар – 26,98 – 27,00.

Євро – 30,22 – 30,24.

Готівковий курс валют

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 26,82 гривні, продаж – 27,06 гривні.

Євро: купівля – 30,03 гривні, продаж – 30,41 гривні.

Прогноз курсу гривні у 2022 році

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що середньорічний курс долара у 2022 році досягне позначки у 27,41 гривні .

. У консенсус-прогнозі від Мінекономіки експерти зазначили, що середньорічний курс долара зупиниться на рівні 28,50 гривні , а на кінець року він зросте до 29 гривень.

, а на кінець року він зросте до У проєкт бюджету на 2022 рік заклали середньорічний курс долара на рівні 28,60 гривні, а наприкінці року – 28,70 гривні за долар.

Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу